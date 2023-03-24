親愛的女孩，此刻過去的妳和現在的我，好似兩個不同的人。但再睜開眼看著妳，我依舊看到甜蜜的定格，在這持續不停疾病的八年。

現在我每次看妳，我知道我比上次蒼老。

這八年，我老得這麼快，但我並不痛苦，依舊抓住每一刻，接受命運的安排。所有的日子對我都是多出來的，我沒有放棄病情可以好轉的希望。

但我也不會強求。

我決定去看妳，八年前穿著高跟鞋、綠色衣服的模樣。人們曾經那麼愛議論妳的衣著，幸好妳從不理睬。

八年前，那一次檳城的旅程如此難忘。妳帶著兩個古董桌上燭台，開開心心回來。

原來以為日子會像這樣持續下去，至少一段時間，妳還要追夢，去普羅旺斯小定居、去紐約再讀一個學位，妳還想看更多的妳。那個雖然五十六歲，依舊神采煥發的妳。

那趟旅程之後，一個星期，妳開始住院，之後送美國就醫，動了兩次顱部手術。

儘管仍然堅持工作，但服藥使妳腫脹的模樣年復一年嚴重，也年復一年虛弱。

「手機的回憶」突然跳出來，一看再看，多開心這八年沒有辜負了自己。

在病痛之間，妳沒有投降依舊訪問不同領域的傑出者。哪怕與阿信、劉若英那一回，妳已接近耳鳴。哪怕妳主持城市論壇那一次，剛剛從美國動完插管手術回來。

2014年，台大財金系與時任副校長湯明哲一起授課（小人物的國際政治），課後接受媒體訪問。（圖／時報出版提供）

親愛的女孩，此刻過去的妳和現在的我，好似兩個不同的人。但再睜開眼看著妳，我依舊看到甜蜜的定格，在這持續不停疾病的八年。

我尤其懷念那時候太陽明晃晃的，妳穿著綠色洋裝從遠處走來低頭的感覺。

妳容光煥發，甜甜的笑容，幸福的女孩！

人本來不可能一直擁有健康。

現在我每次看妳，我知道我比上次蒼老。

這八年，我老得這麼快，但我並不痛苦，依舊抓住每一刻，接受命運的安排。所有的日子對我都是多出來的，我沒有放棄病情可以好轉的希望。

但我也不會強求。

我想告訴天下所有的親愛的你們，人不是緩緩衰退的，一個疾病可以用一年老十歲的速度，甚至用逼著人快速墜向晚年的方式，直接通報你，歲月、回憶、曾經，尤其健康，多麼珍貴。

請用心將每一個日子，每一次相遇，妥善保存。

女人不必在乎老。

妳可以在乎自己活得沒有足夠的熱情，

妳可以在乎自己修為不夠，

妳可以在乎從來沒有好好珍惜自己。

女人惟一不必在乎的是男人眼中的妳，

不必在乎自己是否年華老去。

那是一個矮化也貶值自己的戰場，而且必輸無疑。

男人以成就、才氣縱橫天下：

我比絕大多數男子有才氣、

有知識、也不算沒有成就，

但可沒有像他們老來如此自以為是、凜凜威風。

記得，女人不是活著來給男人當賞物用的。

你心愛的小狗永遠不會嫌妳老，

而他比大多數的男人既長得可愛，也更愛你。

／

我的47 歲、55 歲和

現在63 近64 歲。

我實在看不出自己有什麼差別

（反正又有老花又有近視）。

但這十多年我變聰明了。

既看清時局，

參透下半人生的意義，

在疾病中徘徊更歷練了

說捨就捨的本事。

身為老女人，

我愈老活得愈明白。

老得好！

／

生命的過程本來注定是由激越到安詳，

由絢爛到平淡。

一切情緒上的激盪終會過去，

一切色彩喧譁終會消隱。

如果你愛生命，你該不怕去體嘗，

甚至珍惜那激越絢爛的快感。

或許此刻「青春」的你

正接收了生命從開始萌生到穩健成熟這期間的

種種苦惱、掙扎、失望、貧窮、焦慮、怨仇和哀傷，

但你也容納了它們的歡樂、

得意、勝利、收穫和頌讚。

陳文茜

（本文摘自《晚安，我的生命》／時報出版）

【內容簡介】原來，人的衰老不是緩緩的，一場病，可以用一年老十歲的速度，甚至用逼人快速墜向晚年的方式，直接通報你，歲月、回憶、曾經，尤其健康，多麼珍貴。

她溫暖提點：請用心將每一個日子、每一次相遇，妥善保存——很多的每一次，其實是最後一次。

健康是一個人的福分，總有用完的時候。把每一個日子過得淋漓盡致，就是最大的「活著」——人生沿途的風景，還包括了你自己。

她釋然地說：生命的包袱從來沒有這麼輕，回憶過往，倒帶人生，你嘆口氣，知道無力彌補——過了，就過了。

有一天，我們都會消失，別怕，只要輕輕説一聲：「晚安，我的生命。」

【作者簡介】陳文茜

曾經年輕，不認老去。曾經從政，瀟灑告別權力。曾經文藝，不躭溺文藝。

她的書寫包含世界財經、國際政治、小品散文、女性與愛情、生活感悟及哲學思辯。

人生橫跨學術、電視主持人、廣播主持人、作家、藝術策展人。曾授課台灣大學財經系教授「小人物的國際政治」，在政治大學文學院擔任講座教授，在東海美術研究所教授「儀式美學」，在亞洲大學擔任講座教授至今。

李敖曾經笑她，除了沒唱歌仔戲什麼皆包辦。她回李敖：至少擔任過EMI唱片公司台灣總經理，而且主持一檔「文茜的音樂故事」。

問文茜為什麼轉折如此多的人生，她的答案：我只有一生。問她為何活得和許多女人不同？她説：女人的責任就是悦己。成為公眾人物的她，只為自己打扮，不為他人眼光穿衣。

文茜的座右銘：亂世中，老去時也要當佳人。