生命的尾班車也可以像玩，如果有些奇遇，重新開始，如春天推你，輕輕推，直到最後通牒為止：你過去了。

它只是一朵中止開花的玫瑰。

我像殭屍一樣復活了。

病了整整四年，尤其過去這一年半，我寫了遺囑，托孤小狗，為自己安裝氧氣溫室，準備把「傳統的安寧病房」打造成「史上最美麗的溫室氧氣病房」。

結果在所有愛我的朋友、我的醫生協助支持下，我雖然還在服藥，但居然「復活了」。

儘管疾病還在，但血壓已經不是動輒160，頂多天氣大變時，升至138。台北氣溫一下降，我就溜來台中。

剛剛量血壓70至113，喜極「想」泣：但免疫系統攻擊了我的淚腺，我已經不會流淚，當然也不必流淚。

一個人不能避免他的命運，這點我是清楚的。

在每次一呼一吸中，我明白這不會太久。我沒有給予自己期望的年限，但為了一些我還在乎的事情，例如《文茜的世界周報》，尤其為了我還年幼的毛小孩，我努力讓自己接受不同的治療。

在他們的笑容裡，尤其西西里島只要看到我虛弱的時候，一臉可愛的憂愁，她如此深刻印象去年我休克於浴室旁，這一年只要我在浴室，她永遠守候，若是助理把她帶走去散步或是吃飯，她會哭泣。

她可能是世界上最愛我的動物，在我危險的時候，她參與急救，她希望安心地愛著我。

一生守候。

為了他們，為了所有在乎我的人，我每天用不同的方式，讓自己進步，哪怕只有一點點。

知道台北變天，我避難至台中故鄉。我的主治醫師腦科權威王署君認真要求我統計每天早上、晚上的血壓、心跳、血氧濃度。

答案：台中對我就是減少免疫攻擊的一顆大藥。

我不是一個會躺在床上，接受自己病奄奄的人，除非血管破裂。於是從每天澆玫瑰花、走上屋頂做芭蕾標準操、剪枝花園多餘的枝葉……我慢慢地，進步。

今晚我給了自己一個大考驗，我已經超過半年沒有煮飯，純粹體力不足。

最後一次是饅頭住院時，我幾乎用盡了力氣，全身大汗，為他做一大份營養餐。之後躺在床上三小時，才恢復平靜，心跳沒有超過每分鐘120下。

但今晚，我好似殭屍復活。

台中濕度只有不到40的環境，我感到前所未有的能量。於是為自己煮了一個火鍋，牛肉夾出來給小朋友分食，煎一下少油。

尤其生病後，我因為身上沒有許多維持生命的維生素，靠吃藥補充。一天到晚上，大約從各種藥物到不同維他命、鉀、鎂……一天大概服用二十五顆左右。

但我的手，有時候仍然會和帕金森病人一樣，一直抖。

今晚我堅持自己蹲下找盤子、裝火鍋食物、沾醬，端到餐廳桌上。筷子有點晃，我對自己的信心，「妳可以的」，我真的做到了。

吃完晚餐，我全身大汗淋漓，衣服濕透，我繼續整理花盆。換掉一些不適合的花瓶，或是重新插花。等到最後一盆玫瑰花的水換完時，我才投降。

癱在地上。

西西里島很緊張：以為我又昏倒了。東大寺、丘吉爾也趕快跑過來吻我。我把他們三個抱在懷裡，「媽媽會為你們努力活下去」。

孩子，不要怕。

此時牆上我設計投影的十分瀑布，明亮生動，照亮我和孩子們擁抱的一刻。

生重病不必避開面對死亡。做一個好病人，把訴苦的力量，拿來克服困難。

每天，一點點。

生命的尾班車也可以像玩，如果有些奇遇，重新開始，如春天推你，輕輕推，直到最後通牒為止：你過去了。

它只是一朵中止開花的玫瑰。

活到現在，還有什麼願望？

它不是形式上的旅遊、食物、音樂會……

更不是其他的俗世成就願念。

我現在惟一的願望是：

我不想參與這個世界越來越多的「成人」，

太多的「成人」遊戲，

我想孤獨地回到童年。

／

不要活著沒事刁難自己；生活不是刁難，而是雕刻。

別沒事幹，一點失戀、小災小難、父母和你衝突、孩子摔門而去……

就以為世界拋棄了你，其實世界壓根沒離開你，

是你雖活著，卻選擇離開了世界。

陳文茜

（本文摘自《晚安，我的生命》／時報出版）

【內容簡介】原來，人的衰老不是緩緩的，一場病，可以用一年老十歲的速度，甚至用逼人快速墜向晚年的方式，直接通報你，歲月、回憶、曾經，尤其健康，多麼珍貴。

她溫暖提點：請用心將每一個日子、每一次相遇，妥善保存——很多的每一次，其實是最後一次。

健康是一個人的福分，總有用完的時候。把每一個日子過得淋漓盡致，就是最大的「活著」——人生沿途的風景，還包括了你自己。

她釋然地說：生命的包袱從來沒有這麼輕，回憶過往，倒帶人生，你嘆口氣，知道無力彌補——過了，就過了。

有一天，我們都會消失，別怕，只要輕輕説一聲：「晚安，我的生命。」

【作者簡介】陳文茜

曾經年輕，不認老去。曾經從政，瀟灑告別權力。曾經文藝，不躭溺文藝。

她的書寫包含世界財經、國際政治、小品散文、女性與愛情、生活感悟及哲學思辯。

人生橫跨學術、電視主持人、廣播主持人、作家、藝術策展人。曾授課台灣大學財經系教授「小人物的國際政治」，在政治大學文學院擔任講座教授，在東海美術研究所教授「儀式美學」，在亞洲大學擔任講座教授至今。

李敖曾經笑她，除了沒唱歌仔戲什麼皆包辦。她回李敖：至少擔任過EMI唱片公司台灣總經理，而且主持一檔「文茜的音樂故事」。

問文茜為什麼轉折如此多的人生，她的答案：我只有一生。問她為何活得和許多女人不同？她説：女人的責任就是悦己。成為公眾人物的她，只為自己打扮，不為他人眼光穿衣。

文茜的座右銘：亂世中，老去時也要當佳人。