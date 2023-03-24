方舟投資（Ark）創辦人伍德（Cathie Wood）日前自曝，她旗艦基金去年大虧逾20億美元。對此，摩根大通資產管理公司執行長蓋奇（George Gatch）表示，聯準會（Fed）的激進升息已經戳破股市泡沫，例如方舟投資泡沫的破裂一樣。

商業內幕報導，蓋奇周二在歐洲媒體峰會上表示，當聯準會踩剎車時，會有人被甩出撞破擋風玻璃，例如伍德的投資泡沫破裂。

伍德周二受訪時自曝，她去年在市場暴跌之際拋售股票，虧損超過20億美元。

聯準會去年啟動升息循環，借貸成本大幅提升，將基準利率從近零的水準，一舉提高至約4.5%，且今年計畫進一步升息，這也導致伍德旗下旗艦ETF「ARK創新主動型ETF」（Ark Innovation ETF，ARKK）遭市場拋售。

聯準會開始收緊貨幣政策，成長股首當其衝，股價通常都會因此受到影響，因為利率調高將擠壓成長股估值最關鍵的未來現金流。

ARKK自2021年2月觸及高點以來，已經大跌約74%，若從聯準會去年首次升息來看，指數也下跌38%。伍德表示，其估值遭受到的打擊，與聯準會不到一年時間大幅升息有關，就像是一場空前的大地震。

此外，除了伍德的虧損，蓋奇表示，矽谷銀行倒閉，以及固定收益大幅重新定價，顯示聯準會的收緊政策已經對金融市場造成影響。