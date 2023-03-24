桃園市長張善政22日在議會的處女秀爆出火爆衝突，由於不滿民進黨議員余信憲送了「尸位素餐，愧對人民」給市府，桃園市法務局長賴彌鼎不滿拍桌回嗆，而引爆衝突。近日就有一份最新的民調指出，有81％的民眾認為這樣的行為「是侮辱」、僅有19％的民眾認為這樣的行為「不是侮辱」，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》23日對於「在議會公開指責公務人員【尸位素餐 愧對人民】，是否是對公務人員的公然侮辱？」進行了網路民調，截至23日23時，已有1000多人進行投票，有81％的民眾認為這樣的行為「是侮辱」、僅有19％的民眾認為這樣的行為「不是侮辱」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「鄭文燦任市長時，這麼多弊案，怎麼沒見他出來說這些話呢？這不是雙標，什麼是雙標？」、「民進黨太過分了，別理他們，張善政一定要跟團隊認真把桃園做好，讓桃園人有感就夠了」、「質詢不是謾罵，要有所本。意見可以不同，角度可以相反，基本的禮數還是必須的」。