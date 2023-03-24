民進黨22日召開中執會，由代理主席柯建銘總召主持，會中通過審查2024年第16任總統提名初選登記參選人賴清德資格，中執會將在4月12日將提名賴清德，代表民進黨參選2024總統，國民黨人選則未定，目前黨內呼聲最高的依然是新北市長侯友宜。對此，前立委郭正亮23日就表示，「我不認為侯友宜有落跑問題，我的感覺侯友宜要靠他的表現，來挽回本來認可他的人」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「目前2024民進黨基本上已經定於一尊，接下來是立委初選，那國民黨這邊的人，至少要給人家感覺有要參選的FU，總統的樣子要出來」，郭正亮也坦言，「我不認為侯友宜有落跑問題，我的感覺侯友宜要靠他的表現，來挽回本來認可他的人」。

郭正亮也點出，「侯友宜一定要在兩個方面有動作，第一個就是蔡英文訪美、馬英九訪中國大陸，未來兩個禮拜這個交鋒的過程，人家一定會問你的看法，不能沒有意見，要有個樣子」，郭正亮更接著說，「再來就是加入了提名委員會，就要把雄心壯志表達出來，比如說新北市12席立委，國民黨只選3個，起碼要表達雄心壯志『我們至少選一半，我會負責整合新北市的立委候選人』，這種魄力要拿出來」。

郭正亮最後也講白，「要有這兩種動作，人家才會覺得他像個老大，既然要選總統的人，一定是要跟黨中央全面結合，對國民黨的使命感，還有願意投入更大的力量，那種姿態要出來，並不是說現在要宣布參選，而是動作要做出來」。