北市1輛酒駕賓士車駕駛突爆衝，直接撞斷中央分隔島上的「百萬」大王椰子樹。（翻攝影片）

昨(23)日晚間9時許，台北市大安區仁愛路四段與光復南路口發生一起嚴重車禍，1輛賓士車在路口號誌燈轉為綠燈時，一路往前直衝，整輛車衝上中央分隔島上，並且將1根「百萬大王椰子樹」撞斷，不僅波及一旁公車，賓士車也翻覆撞毀，經警方酒測，賓士車駕駛酒測值高達1.23毫克依公共危險移送偵辦；賓士車爆衝畫面也曝光了！

從影片中可見，路口號誌燈旁1輛黑色賓士車在等待紅燈，當綠燈一亮後，該賓士車突然爆衝，直接衝上中央分隔島，迎面撞斷1根「百萬大王椰子樹」後，撞擊後的賓士車在空中90度翻轉，落地還在地面360旋轉，並且波及一旁公車後「翻肚」，地面也揚起一陣煙塵。

警方表示，47歲駕駛沿仁愛路四段快車道的第二車道東往西行駛，碰撞仁愛路中央分隔島翻覆後，再碰撞於仁愛路南側西往東快車道，由43歲詹姓男子駕駛的公車，賓士車多處碰撞受損，駕駛擦挫傷還一度受困車內，意識清楚無生命危險，公車駕駛與車上乘客均無受傷，肇事賓士車駕駛酒測值高達1.23毫克，警方依公共危險移送偵辦。

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