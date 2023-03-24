23日下午台北市受到鋒面影響，突然颳起強風，使全國原住民族運動會場地之一的大佳河濱公園數頂帳篷被吹翻，女星高蕾雅碰巧也在現場，錄下民眾群起逃生的畫面，也透露兒子「小石頭」當時也在附近，好在平安無事，但她事後回顧整段畫面仍心有餘悸，直喊：「比個賽差點死掉。」

高蕾雅在IG貼出帳篷被吹飛的情景，她當時在檢錄處準備比賽，聽到民眾喊：「帳篷！那個帳篷！」，下秒就看見休息區的整個帳篷翻過去，當下她擔心兒子的安危，不顧光腳衝回帳篷區，一路聽到不斷有民眾喊：「有小朋友！有小朋友在那邊」，整個人更是陷入瘋狂，最後看到大姐抱著兒子出來，才鬆了一口氣。

高蕾雅很慶幸小石頭平安無事。(圖/高蕾雅 IG)

高蕾雅對帳篷被風吹一事，仍心有餘悸。(圖/高蕾雅 IG)

高蕾雅也貼出隊友傳給她的現場影片，可見鏡頭近距離拍到用來固定帳篷的石塊高高飛起，隨時有砸到底下民眾的可能，讓高蕾雅嚇到直呼：「比個賽差點死掉」，她看著大風吹過後，帳篷區一片狼藉的景象，內心感慨萬千：「我真的沒辦法想像壓到小石頭我會怎樣」，好險後來聽說沒有小朋友受傷，讓她慶幸直呼：「太好了！」。

高蕾雅與老公結婚8年，於前年12月聖誕節宣布懷孕，曾在IG曝光艱辛的產子經過，那時她催生超過24小時終於開了2指半，後來進入待產室，原以為能忍下劇痛不打止痛藥，沒想到麻醉師沒空協助她，讓她直呼：「整晚痛不欲生啊」，所幸最終挺過這些插曲，終於平安生下兒子「小石頭」。