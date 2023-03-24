加個油害到別人沒命？有女子在彰化林市中山路一段與惠明街口拍下1張超誇張違規照片，有輛聯結車在加油站加油，但因車身過常，「後半截」整個橫跨路口，佔據一個車道；超扯的畫面也讓原PO痛批「整輛車橫停在馬路上是不是太誇張了，前一個綠燈有輛轎車從左邊切過去差點和對向2輛機車相撞，為了自己一時方便可能造成他人的傷亡，未免太自私了」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，照片拍攝地點位於彰化縣員林市中山路一段與惠明街口，由於一旁有間加油站，而在夜晚時間，有輛連結車在加油，但是，該聯結車的後半截直接橫跨路口，直接佔據了一個車道；對此，原PO也在貼文上痛批寫下「雖然加油是你的權利，但整輛車橫停在馬路上是不是太誇張了，前一個綠燈有一輛轎車從左邊切過去差點和對向兩輛機車相撞，為了自己一時方便可能造成他人的傷亡，未免太自私了」。

貼文一出，網友也罵翻紛紛留言表示「加個油到時害到別人沒命就好笑了，停這樣車來都看不到，繞過去超危險，太自私了」、「可以直接檢舉」、「台灣交通就是個惡性循環啊」、「扯耶...檢舉才會怕」、「很多人在問那要怎麼加，通常要有隨車人員幫忙放三角錐跟指揮交通」、「加油站應該拒加杜絕這種惡質駕駛」、「明知道車太長，硬要去這種小的加油站」。