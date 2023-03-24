「草屯囝仔」近來跨足戲劇初體驗宣布為《做工的人 電影版》量身片頭曲〈大城市小希望〉，也首度參與客串拍攝電影，兩位團員樞育與阿倉更成為金鐘視帝薛仕凌換帖麻吉，卻因為太過緊張，原本一口流利台語都意外掉漆，兩人苦笑表示：「要把台詞背好 講好實在太困難，我們還是 乖乖唱歌好了。」

草屯囝仔首次獻出大銀幕初體驗，兩人第一次拍電影，就遇到金鐘視帝等級的薛仕凌，雙方一來一往互動精彩，卻讓草屯囝仔大吃苦頭，不但一句台詞NG十多次，就連原本流利台語，也一度讓兩人緊張忘記到台語要怎麼念，他們還以為客串電影應該比拍MV簡單，很快就可以搞定，結果開拍第一天就跟薛仕凌對戲，自帶氣場的薛仕凌帶給他們現場震撼教育。

草屯囝仔笑說，現場還有一場拍攝騎機車咬香腸的鏡頭，因為連續NG，一場戲就吃掉好幾根香腸；這次雖然戲分不多，但首次大銀幕初體驗，都激起草屯囝仔體內表演細胞，紛紛許願未來挑戰更多種角色，團員樞育也回味：「第一次拍電影就榮幸跟許多金獎前輩合作，也從中學習到表演技巧，未來有機會也想嘗試不一樣的角色，我們都願意嘗試。」