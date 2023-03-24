「GMA金曲國際音樂節」於2022年與菲律賓「Wanderland Music ＆ Art Festival」策略聯盟，該音樂節策展人相當欣賞Leo王多樣性的音樂創作風格，透過GMA邀請Leo王日前代表GMA赴菲律賓馬尼拉，參與菲律賓規模最大的音樂藝術節演出。

許久沒有參加音樂節演出的Leo王分享，在表演過程中感受到台下聽眾隨著音樂一起跳舞，很高興自己的音樂能夠打破語言隔閡，受到來自世界各地的朋友們喜愛，而本次以特別嘉賓身分為好友Leo王站台演出的春艷則感受到南島國家觀眾的熱情，開心表示，表演的時候台下歌迷隨著Leo王的音樂律動，真的非常感動。

而在「Wanderland Music Festival」受到南島國家的熱情款待，兩人皆興奮高喊：「還要再來！」談及「夜貓組」的新計畫，春艷笑說：「在寫歌中，敬請期待啦。」至於確切的計畫內容，Leo王語帶保留的賣關子：「這可不能透露！」