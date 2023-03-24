臺北時裝週開幕秀以《敬藝》主題，邀請七位設計師、七位國寶傳統工藝師、表演藝術家跨界合作，以台灣文化為題製作服裝，因此大秀特地移師擁有三百年歷史的國定古蹟「台南南鯤鯓代天府」舉行，作為時尚、傳統、信仰互相碰撞的場域，期盼讓時裝走入大眾日常、讓大眾看見台灣經典美學，使台灣文化走入國際視野。

JUST IN XX × 莊武男推出的「神起少年，接神日」。（臺北時裝週提供）

JUST IN XX × 莊武男推出的「神起少年，接神日」袖子上的縷空球型燈籠袖十分吸睛。（臺北時裝週提供）

此次七組設計師包括「BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）」、「WEI TZU-YUAN × 陳夏生（傳統繩結）」、「TANG TSUNG CHIEN × 張榑國（東華皮影戲團）」、「JUST IN XX × 莊武男（傳統彩繪）」、「YEN LINE × 陳一中（紙雕）」、「GIOIA PAN × 唐美雲（歌仔戲）」、「C JEAN × 王清霜（漆藝）」等人;其中周裕穎JUST IN XX推出的「神起少年，接神日」系列作品，以過去曾親眼見過棒球隊隊員受神明降駕的經驗，整體服裝是以棒球外套、學生制服等為主架構，加入些漫畫元素，如網點、放射線、波紋等元素，以及廟宇常見的門神、殿龍、螭虎紋等圖騰，不過最為精采的莫過於服裝的廓形變化，縷空的球型燈籠袖、隨模特行走飄揚的天燈風衣等，以及展前記者會搶先曝光的莫蘭迪藍的氣勢禮服，多變的服裝輪廓即使位置遙遠也絕不會錯過。

綴有珠簾的棒球帽、耳環上的球型與神冠的裝飾不謀而合。（JUST IN XX 提供）

以厚底鞋上的紋路細節滿滿。（JUST IN XX 提供/ 合成圖）

另外妝髮上則運用近期十分火紅的Y2K風格，俏麗的春麗頭、辮子髮型搭配綴有珠飾的棒球帽，珠飾的設計致敬神像尊冠上的珠簾，搶眼的球型耳環則形似神冠上的帽飾;另外模特們腳上的Converse球鞋也值得細看，白底、方頭、2-3寸的厚底設計，致敬戲曲角色「生」所著的戲鞋，厚底上的紋路除有放射線紋路外，也有廟宇建築中常見的龍、屋瓦上可見的剪黏神像點綴，此次大秀上展出的12套服裝造型細節滿滿，如同找彩蛋般處處驚喜。

簡國彥BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）。（臺北時裝週提供）

簡國彥BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）。（臺北時裝週提供）

設計師簡國彥則一甩過往謝幕時設計師才現身的傳統，開場便與鎮狩宮吳敬堂藝陣社團長進行祭拜儀式，正式為整場大秀拉開序幕，服裝方面他運用自己擅長的訂製舞臺造型和未來想像為基礎，在服裝刺繡上參考八家將的臉譜、服裝刺繡、神貫、髮器等元素，以非具象化的印花和其他當代服裝製作手法呈現。

C JEAN × 王清霜（漆藝）。（臺北時裝週提供）

C JEAN × 王清霜（漆藝）。（臺北時裝週提供）

設計師簡君嫄在其中兩套禮服當中運用層層堆疊的結構，重現漆器、漆畫製作過程中繁複的工程，帶有金屬光澤的紗質面料則呈現漆藝獨有的光澤感，展現國寶漆藝家王清霜金銀絢爛的「蒔繪」技法。