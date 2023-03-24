潘怡良為唐美雲量身打造走秀服。（唐美雲歌仔戲團提供）

潘怡良為唐美雲量身打造走秀服。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲與影后謝盈萱相見歡。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團受邀參與臺北時裝週。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團受邀參與臺北時裝週。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團自1998年成立至今已迎向第26年，不僅將傳統戲曲帶向精緻化發展，更於年度大戲中多次嘗試跨界合作的夢幻聯動，借重各領域的多種元素來結合歌仔戲的底蘊內涵，創團初期就將西方交響樂結合東方文武場，帶領歌仔戲走向新的表演型態。以「承傳統／創新局」為創團理念的唐美雲，今年受第6屆的臺北時裝週的邀請，率領團隊一腳跨入時尚界，要讓大眾看見歌仔戲的創新與時尚！

本屆臺北時裝週的大秀主題是「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」，還破例走出臺北，移師至知名的臺南鯤鯓代天府廟埕廣場，並將時尚走秀結合了陣頭、表演藝術、北管樂、古典樂與電子樂，展現古今融合、傳統與時尚交織的特色，同時契合「更在地、更國際」的主旨。本次走秀中，唐美雲正是「傳統戲曲」領域的跨界代表，將與漆藝、建築彩繪、皮影戲、紙雕、八家將與繩結的其他6位國寶級傳統藝師，在7位服裝設計師的巧手打造下，各自帶領團隊走上廟前的伸展台，比身段，也比時尚！

在開幕大秀中，除了唐美雲壓軸走秀外，閃耀青年團在時尚伸展台上乘坐歐翼車華麗登場，並帶來《白蛇傳》裡的精彩折子，而這幅傳唱千年、浪漫動人的畫面也被臺北時裝週所引用，成為了主視覺海報裡的重要元素。在拍攝主視覺的當天，唐美雲親自到攝影棚裡充當「身段指導」，教導扮演白娘子與許仙的兩位青年團演員－曾玫萍與吳宜臻身段及神韻，最終白娘子拋出水袖與許仙抬手凝望的影像構圖，更是道盡千言萬語、耐人尋味，另外劇團還有兩位青年團演員杜健瑋與梁芳毓在宣傳影片中以傳統身段將傳統戲曲帶入時尚圈。

本次7位服裝設計師將與7位國寶級傳統藝師分組配對，而與唐美雲歌仔戲團合作的設計師潘怡良，在15年前就曾為劇團的年度大戲《蝶谷殘夢》擔任過服裝設計，當時就大膽地運用高腰蝴蝶結設計及銀白素雅緞面為意象，不僅突顯男女主角純真的深刻愛情觀，更讓傳統戲服具足現代感。唐美雲表示：「以前是邀請潘怡良老師跨界來我們傳統戲曲，這次換唐美雲歌仔戲團跨界到她的時尚界。」