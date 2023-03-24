近期忙於製作個人專輯的鳳小岳，23日抽空現身dunhill發表會一連換上兩造型，其中一組全白的帥氣造型當中，以白色夾克搭配同色系背心，由於春夏炎熱的天氣更特別「中空」上陣，性感露出充滿男人味的肌肉線條、胸毛，笑說現在的年紀對這樣的尺度不會害羞，甚至不排斥再多露點，今年積極衝刺音樂事業的他，也半開玩笑的表示自己處於「愛拼才會贏」的狀態，喊話「可以再去爭取一下我的事業線。」

dunhill 1893 HARNESS 翻蓋包，6萬950元。（dunhill提供）

在發表會上他也透露預計將於四月初曝光最新的音樂作品，此次於發表會上選擇的兩套造型都是他自己挑選的，本季的新品也帶給他新專輯MV一些靈感，其中他特別推薦本季的外套，「因為我自己真的很喜歡這種比較多層次的穿搭，今天自己的私服還是小羔羊外套，但（身上的白色大衣）這套看起來有份量感，但其實穿起來很涼。」本季品牌保留原先的俐落紳士廓形，但在面料上則選擇較為輕透的機能防水面料，在炎熱的台灣也能舒適的穿上。

dunhill 1893 HARNESS 托特包，9萬4500元。（dunhill提供）

本季以「In Movement」為題，在服裝、配件上面都有有別以往的嘗試，服裝方面大致可分為性能、機能、軍裝三大主題，在面料上都使用輕薄舒適的機能面料，另外本季許多單品也特別加入Dunhill經典打火機的零件相呼應，而「Umbrella Coat」最早可推前自1900年代的全防水布料試驗，本季以超輕量羊毛、真絲混紡重新演繹。另外，為慶祝品牌130週年所推出的「1893 Harness」系列皮件，源於品牌具歷史意義的馬具根本，皮革皆為半苯染色，完整呈現了皮革天然紋理。