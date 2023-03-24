今年初傳出中共官方已下達通知允許4家國有企業可以進口澳洲煤炭，消息到最近才正式明朗化，持續了2年多的澳大利亞煤炭禁令終於解除。中共解除澳煤禁令的原因除了與澳大利亞新政府關係趨於緩和之外，用來取代澳煤的蒙古與俄羅斯煤炭也有一些因政治問題造成的麻煩，澳煤被禁後也找到新的買家，馬上要轉向大量供應中國也沒那麼容易。現在雙方終於都體會到，因政治爭端而進行貿易制裁真是一個毫無效果且自找麻煩的政策。

根據中國海關總署官網的數據，澳大利亞煤炭被禁之後，2年下來7751萬噸進口量減少了96.3%，到2023年初基本上已經清零。留下的7000多萬噸煤炭需求，則從俄羅斯、蒙古、印尼等國的採購來彌補，近2年這幾個國家煤炭出口到中國都是倍數增長。

澳大利亞煤炭品質優異，在2020年之前一直都是中國最重要的煉焦煤和無煙煤供應方。（圖／美聯社）

2020年之前，澳大利亞一直都是中國最重要的煉焦煤和無煙煤供應方。因為大陸主焦煤資源緊缺，尤其是低硫的優質主焦煤，供應量中30%需要進口。澳煤擁有低灰、低硫、高反應的優良品質，產量占全球的22%。但是到新冠疫情發生後的2020年，時任澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)與美國唱和，高調要求調查中國的新冠病毒起源，兩國關係急轉直下，中國也採取一系列貿易報復措施，禁止了大麥、木材、葡萄酒、龍蝦與澳煤進口。

中國禁了澳煤之後，原本供應規模不及澳大利亞一半的蒙古，取代澳大利亞成為中國最大的煉焦煤供應國。澳大利亞的無煙煤，則被俄羅斯所取代。澳大利亞政府換上艾巴尼斯領導的工黨執政後，尋求恢復與中國對話，雙方關係略見緩和。但是澳方參與的美英印澳四方安全對話（QUAD）中仍持續對中國採取對抗姿態，同時又加入美英澳AUKUS聯盟引進核潛艇，中澳關係並無實質性改善，中國對澳煤解禁其實還有更重要的因素。

目前國際政治局勢，澳大利亞幾乎無法避免與中國發生政治磨擦，雙方的煤炭、鐵礦與其他商品的貿易關係勢必還要經受考驗。圖為澳洲歐文山礦場。（圖／路透）

首先是蒙古停止了對中國的煤炭出口。中國下達澳煤禁令後以蒙古煤炭取代，對中出口佔到蒙古煤炭出口總量的88%，去年達2800噸。2023年1月初，蒙古決定以邊境價格取代坑口價出售煤炭，每噸價格將由71美元提高至129美元，漲價幅度高達82.7%，而造成漲價的原因則是來自於蒙古最大國有煤礦的貪腐醜聞。

中國禁止澳煤以來，澳方利用印度、日本和韓國作為煤炭出口的替代市場，煤炭出口收益上幾乎沒有受到影響 。（圖／路透）

去年底蒙古反貪局調查蒙古國有煤礦CEO在內的30多名官員的貪污案，發現自2013年以來有640萬噸煤炭沒有蒙古海關出口記錄，卻出現在中國海關總署記錄上，明顯有盜運煤炭弊端。這項貪污調查引爆大規模群眾抗議，蒙古總理被迫出面安撫社會情緒並承諾嚴懲貪污，並自今年2月起單方面撤銷與中國簽署的煤炭銷售協議。

中共2020年連出數招禁止包括澳煤在內的商品輸入中國，然而在政治上絲毫未產生效果。（圖／美聯社）

另一個進口煤炭來源俄羅斯也出現供應上的風險，俄煤品質較差，但近5年進口數量快速增長。現在問題是俄羅斯在俄烏戰爭中越來越被動，未來可能因為戰敗導致政府重組，以致外貿與外交政策轉向，因此必須未雨綢繆。此外，俄烏戰爭也影響國際煤價上揚，大陸國產煤與澳煤價差縮小，進口澳媒經濟誘因增加。

若從品質上考量，澳大利亞煤炭具有難以匹敵的優勢，這是多年來一直依賴澳煤的主因。中國禁止澳煤以來，轉向從印尼、俄羅斯和蒙古進口，澳煤則利用印度、日本和韓國作為煤炭出口的替代市場。中國對澳煤禁令的結果，就是各自尋找新的客戶與供應商。

澳煤被大陸禁運，澳大利亞的煤炭出口仍大幅增長，可見澳大利亞煤炭貿易並非離不開中國。圖為在青島卸貨的澳煤。（圖／新華社）

大陸媒體評論指出，澳大利亞與中國關係雖有改善，但對中國的防備以及與美英在中國議題上結盟的態度幾乎沒有改變。澳煤禁運期間，2022年澳大利亞的煤炭出口達到1140億澳元，比上年增長186%，可見澳大利亞煤炭貿易並非離不開中國，2年多下來已重新建立起新的出口市場。倒是習近平訪俄之後，雖然讓中國在國際政治上的立場佔據有利的位置，但與西方的緊張關係卻再度升高，如果中國未來出售俄羅斯致命性武器而引起西方國家抵制，澳煤輸出中國可能還會面臨外交上的風險。

總之，國際貿易與經濟活動在自由經濟環境中本來就是買賣雙方利益的結合，不是誰來求誰，從過去經驗看來，絕大部份的經濟制裁都發揮不了實質作用，只有象徵性的意義。加上目前國際政治局勢，澳大利亞幾乎無法避免與中國發生政治磨擦，雙方的煤炭、鐵礦與其他商品的貿易關係勢必還要經受一波又一波的考驗。澳煤禁運折騰了近3年，雙方都沒有得到好處，現在還得花時間重新建立供應鏈，這種貿易禁運的做法值得未來的決策者引為殷鑑。