華爾街股市主要指數今天經歷震盪後收高，主因交易人押注聯邦準備理事會（Fed）可能正接近結束升息循環。

道瓊工業指數上漲75.14點或0.23%，以32105.25點作收。

標準普爾500指數上揚11.75點或0.30%，收3948.72點。

科技股那斯達克指數勁揚117.44點或1.01%，收11787.40點。

費城半導體指數大漲82.65點或2.67%，收3174.36點。（譯者：楊昭彥）1120324