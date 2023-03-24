國民黨定調採協調式民調徵召2024年總統提名人，其中新北市長侯友宜目前應仍是黨內呼聲最高的總統參選人，至於副手人選，有可能是國民黨智庫執行長柯志恩嗎？《中天電視》YouTube頻道23日發起網路投票，截至24日凌晨，已有逾2.5萬人投票，高達67%的網友支持柯志恩擔任國民黨「最強母雞」的副手。

中天電視YouTube頻道《線上面對面》節目23日起針對「你支持柯志恩擔任國民黨『最強母雞』的副手嗎？」舉辦網路投票，截至24日早上5點30分，約有2.5萬人投票。67%的網友表示支持柯志恩擔任國民黨「最強母雞」的副手，21%的網友表示不支持，12%不知道。

網友紛紛表示，「支持，深耕不一定要常住高雄。只要有心，在哪裡都一樣，只要關心高雄」、「利用柯志恩的論述能力彌補侯的不足，的確是聰明的選擇」、「柯志恩是最合適人選，有女性票，本身口條清晰，作風強悍勇敢，我認為推她擔任副手不論跟誰搭配都是加分，又有南部的資源，她是唯一副手適合的人選」、「柯志恩是聰明、能幹、清廉的人，非常優秀，有她輔佐絕對是妥當欸」。

也有網友認為，「繼續戰高雄市長」、「和高雄選民的約定不能忘，誠信很重要，她說要留高雄深耕，不要讓她失信於民」。