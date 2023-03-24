近年來民眾網購淪詐團羔羊，包括知名電商、擁有百萬會員的「博客來」，曾因「假客服詐騙」其中1名會員慘被騙上千萬，而近來全台最大網購平台「蝦皮」今年第一季就有400多件詐騙案，且「傳統個資外洩之分期付款手法」占了8%，警方則建議民眾可用「來電號碼、關鍵字」等方式破解詐騙集團手法。

依照刑事局統計，「蝦皮」今年1到3月份詐騙案量高達400多件，由於其總公司在新加坡，加上網站架在境外，主管機關誰來管、怎麼管都是問題，最後行政院拍板由數位發展部擔任主管機關，數發部緊急在15日找蝦皮等業者開會，但蝦皮業者擺出受害者姿態，強調都是詐團搞鬼，自身資安沒問題，對照業者明知詐騙案量暴增卻「無報警、不積極提醒消費者」態度太皮，資安疑似有漏洞等，數發部人員當場拍桌，打算以《個資法》開罰。

本刊調查，蝦皮購物前身為蝦皮拍賣，2015年成立，總公司在新加坡，外傳為中資，除了本身為網購平台也有實體店面「蝦皮店到店」和物流業務。2015年10月28日「蝦皮拍賣」正式在台灣上線進軍電商C2C（個人對個人交易形式）市場，主打30秒「隨拍即賣」，另外蝦皮以「Shopee Guarantee」提供線上購物保障，先向賣家支付款項，直到買家收到貨物為止，加上三大保障，正品保障、十五天鑑賞期、退貨免運費等打響口碑。

而近年來占據各大街道轉角的蝦皮店到店，則是蝦皮於2021年新設立的實體店面服務，初期主打0元免運費，結合蝦皮物流、蝦皮宅配等提供民眾多型態運送，還與超商業者合作，在新冠肺炎嚴峻疫情下落實「零接觸經濟」，2022年獲得電商平台「領航創新獎」。

警方分析蝦皮相關詐騙案，發現除了釣魚網站外「傳統個資外洩」占8﹪，賣家買家都是受害人，資安可能有漏洞。（圖／趙世勳攝）

由於網購成為現代人生活一環，同樣知名電商淪詐騙溫床，號稱全台最大、擁有百萬會員的「博客來網路書店」，去年4到6月民眾通報接到假客服詐騙案，3個月高達2725件，財損總額逾億元，其中1名受害人被騙高達1千1百多萬元。

根據刑事局統計，去年全年度高風險賣場排名，前5名依序為「博客來網路書店」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」，提醒消費者慎防被騙，另發現網拍賣家遭騙也有增加的趨勢。經分析，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

警方提醒，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋02」、「＋886」等號碼，電話中如聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字就是詐騙，民眾應立即掛斷電話，並通報165反詐騙諮詢專線，才能保障自身權益。

針對是否有客戶個資遭竊一事，記者多次致電給蝦皮台灣區經理且留言，但至截稿前仍未取得回應。至於在數發部的行政檢查會議上，是否曾因為蝦皮公司的消極態度而鬧得不愉快，數發部相關人員低調表示，該會議是例行會議，未來是否會依《個資法》對蝦皮開罰等事宜，一切都還在調查中，目前無法透露。

刑事局宣導防詐，公開詐團常用話術包括「帳號遭停權、無法下單」，提醒民眾留意。（圖／翻攝刑事局官網）

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