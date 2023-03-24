中華電信致力扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才，舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，至今已邁向第21年，今年「2023中華電信數位創新應用系列賽」，包含「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」二項賽事，總獎金高達183萬。

「中華電信數位創新應用系列賽」提供專屬國小孩童與大專院校之跨齡青年學子、社會人士發揮創意的舞台，累積已超過200萬人次參加，並攜手產、官、學界發揮協力合作量能，推動產業升級與商業價值創新，為台灣產業注入源源不斷的數位內容與科技創新活水。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信致力推廣數位創新應用，首度「5G創新應用大賽」整合「5G加速器徵選活動」，從鼓勵創意創新，到商機媒合、創業培育等，加速商機落地，激發新創團隊對5G應用的創新潛能，發掘更多優秀的應用作品，將作品實際商用，期望鼓勵更多有創意的人才，發揮創造力，開發出更具商業價值的數位應用，並在此基礎上不斷推動台灣產業升級」

為協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化，今年「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」於5月2日起開放線上報名，賽事領域包含智慧巡檢、智慧製造、智慧交通、智慧醫療、智慧娛樂、元宇宙虛實整合六大主題，總獎金達150萬元。

其中，中華電信呼應政府推動元宇宙政策，積極投入關鍵網路建設並賦能科技創新應用，今年特別在5G創新賽事領域中新增元宇宙虛實整合競賽項目，結合360數位場景與融合真實世界人物的互動技術，發展運用虛擬實境VR導覽、擴增實境AR導覽及AVR互動教學等5G創新應用領域。

中華電信表示，5G加速器將持續運用本身資通訊強項，結合國內外策略合作夥伴，串接上下游產業鏈技術專家、研發資源與商業諮詢，期許與新創團隊一起將ESG綠能永續的理念落實為各種市場商機，發展出醫、食、住、行、育、樂等各行各業的5G創新應用。

提供入選團隊各式豐富資源，包括雲端資源、行動門號資源、5G實證場域、商機媒合、參與展會、資金媒合等，協助新創團隊快速成長，促進5G創新應用落實於產業中，倘若5G創新應用大賽社會組團隊同時符合「加速器徵選活動」報名資格，除了可獲得競賽獎金之外，團隊還有機會入選加速器獲得創業培育資源，希望藉由此賽事吸引新創團隊加入5G加速器，與中華電信共創5G智慧產業圈。

《FunPark童書夢工廠》今年祭出總獎金33萬，藉由此賽事激發出孩童的想像力，大膽嶄露自己的創意，進而利用數位工具創造出屬於自己的故事繪本；今年持續與法務部、教育部、衛生福利部食品藥物管理署共同合作推廣反毒知識，從扎根校園到深入家庭，使整體賽事更具教育意義。

中華電信表示，為讓更多的師生瞭解賽事內容，今年將擴大辦理並深入校園舉辦北中南校園巡迴說明會，同時，為鼓勵孩童透過不同的聲音情緒表演，讓閱讀更生動、活潑、多元化，今年賽事項目「FunPark小小說書人」將推出全新六篇故事內容，於賽事官網指定專區上傳錄音檔即可進行參賽，「2023年數位繪本創作大賽」競賽類別包括「創意說故事」及「小小說書人」，報名時間即日起至7月2日截止，歡迎全台國小師生和家長報名參與這項有意義的數位學習及活動參賽的機會。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝表示，教育部致力提升台灣數位創新，對於中華電信舉辦全國性的數位創新系列賽及扶植台灣數位人才的用心表示支持，並鼓勵民眾踴躍參賽。