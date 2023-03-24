今（24）日微弱鋒面通過，東北部及東部有局部短暫陣雨，中部以北也有零星降雨機率。明（25日）起至下周一（27日）受鋒面影響，降雨由北部往中南部擴展，部分地區有春雷發生機率。中央氣象局指出，這波春雨不能解旱，呼籲民眾珍惜水資源。

今日風場逐漸轉為東北風，各地低溫約19至22度，北部高溫下降，不過仍有25、26度，其他地區27到31度，其中高雄近山區或河谷有局部36度以上高溫機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日仍受南方氣團影響，白天「暖如夏」；午後北部山區大氣不穩定、有雲層發展，部分地區有零星短暫降雨。今各地氣溫：北部17至31度、中部17至34度、南部16至37度、東部19至35度。

最新模式模擬顯示，明降雨由北部逐漸往中部擴展，南部地區亦有局部短暫陣雨，部分地區有「春雷乍響」機率；北部氣溫下降，其他地區氣溫略降。下周日、一中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨機率。

下周二、三（28、29日）鋒面雨帶遠離，東半部有局部短暫雨。下周四至周六（30至1日）鋒面雨帶再度移入，北部、東半部降雨較明顯。