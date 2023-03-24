國民黨主席朱立倫22日表示，2024總統大選人選將以「徵召」方式選出，外界都看好新北市長侯友宜能披上戰袍為藍軍出戰，一份最新民調也顯示，新北市民有超過4成支持侯參選總統，不支持率僅2成8。

資深媒體人韋安昨(23)日在臉書撰文指出，現在有一種說法是侯友宜民調被賴清德超車，「侯侯做事失效了嗎？」，他認為，這種說法很不科學，也言之過早！等到侯、賴正式對決PK時，選民還是要檢驗一下，兩人過去有沒「好好做事」？來確定和相信，未來誰能為人民「把事做好」？

韋安進一步指出，大家可以想想，侯友宜在警界、和新北市正副市長期間，有做過哪些事？給民眾留下深刻印象的政績有哪些；而賴清德當民代，台南市長，行政院長期間，又做過什麼值得驕傲的事？留下哪些不凡的政績？比較之下，誰做的多？誰做的好？以及，誰解決了問題？誰製造和遺留下問題？印象答案的分數，好像很清楚。

另對於民調發展，韋安先前也表示，以自己3年多對侯的觀察和研究，這次同樣會帶給大家意想不到的結局。一旦正式出戰，民調差距2個月拉近，3個月追平，4個月就反超。對此，網友紛紛留言「國民黨大獲全勝」、「支持侯友宜，下架民進黨」、「台灣大多數的人民，都希望能避戰保台謀和平，所以請投候候做代誌，保大家平安。」