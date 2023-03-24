桃園一隻狒狒逃脫，目前還沒抓到。一名網友好奇，台北市立動物園只有10隻狒狒，六福村卻足足多了15倍，共有163隻狒狒，好奇六福村養這麼多狒狒幹嘛？不少網友坦言有相同疑問，一名內行網友解釋，新竹寶山曾有一間「ㄅㄆㄇ猴園」，當年被納莉颱風重創摧毀，猴園裡的動物全由六福村接收。

根據林務局統計，全台登記飼養的狒狒分散在3間動物園，包括木柵動物園的10隻東非狒狒；六福村有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒；壽山動物園也有4隻長鬃狒狒及1隻阿拉伯狒狒。

原PO好奇，到底六福村為何要養這麼多狒狒？想要打猴王爭奪戰嗎？不少人猜測，會不會是六福村的狒狒太會生，本來只有少少幾隻，經不斷繁衍，突然變成一個龐大族群。內行網友解答，六福村的狒狒會這麼多，是因為接收了「ㄅㄆㄇ猴園」的狒狒。

農委會林務局提醒，萬一在路上遇到狒狒，不要跟牠眼神對視、不要對牠露齒微笑（露齒對狒狒來說是威嚇）、不要尖叫發出聲音刺激、 不要轉身奔跑，這些行為都可能激怒狒狒！若手中有食物，也請立即放下、緩慢離去，並打1999通報。