全民共享普發現金6000元，選擇「登記入帳」的民眾從22日起陸續啟動，今(24)日將由身分證或居留證尾數4、5的民眾進行登記。登記入帳時，要記得準備好「身分證或居留證」、「本人的銀行卡」以及「健保卡」，以便快速輸入號碼以便順利完成登記。

選擇登記入帳的民眾，22日起便能依照身分證或居留證尾數，在指定日期到「http://6000.gov.tw 」線上登記，今日輪到身分證或居留證尾數4、5的民眾進行登記。該系統預計開放6個月，因此也不用趕著當天登記，從27日起便不限定尾數，符合資格都可以登記。在分流登記完畢後，28日後便可查詢登記結果，確認資料是否都正確。

登記入帳時要記得準備好「手機、平板或電腦」、「身分證字號或居留證號」、「本人的銀行帳號」以及「健保卡號」，就能快速完成登記。經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳至登記的帳戶。

●登記入帳的分流順序分別為：

身分證字號或居留證尾數為0、1的民眾，於3月22日登記

身分證字號或居留證尾數為2、3的民眾，於3月23日登記

身分證字號或居留證尾數為4、5的民眾，於3月24日登記

身分證字號或居留證尾數為6、7的民眾，於3月25日登記

身分證字號或居留證尾數為8、9的民眾，於3月26日登記

3月27日後，所有符合領取資格的民眾皆可上網登記。