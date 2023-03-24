王品董事會通過股利分派案，決議擬配息約3.86元、配股1元，合計派利約4.86元，創近5年高點，盈餘配發率達約94.49％。以23日收盤價322元計算，現金殖利率約1.2％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。

法人認為，現金與股票股利齊發是最好的盈餘分配模式，現金股利可照顧存股族，同時透過發放股票股利保留現金、供未來擴大投資。同時，此次為王品集團自2012年上市以來首次配發股票股利，代表經營團隊樂觀看待未來獲利展望。

王品2022年第四季合併營收50.1億元，季減1.86％、年減0.58％，歸屬母公司稅後淨利2.05億元，雖季減27.53％、但年增達1.65倍，雙創同期次高，每股盈餘2.74元。毛利率雖「雙降」至43.53％，但營益率5.2％，低於第三季5.95％、優於前年同期3.57％。

累計王品2022年合併營收183.21億元，年增6.54％、再創新高，營業利益4.7億元，較前年虧損0.2億元轉盈，毛利率43.33％、營益率2.57％，自前年谷底回升。歸屬母公司稅後淨利3.86億元、每股盈餘5.15元，較前年虧損1.04億元、1.4元谷底強彈、雙創近5年高。

王品表示，去年營運揮別疫情陰霾，並穩步向上突破疫前水準，可歸功於董事長陳正輝的五大經營策略，首先，品牌、門市遵守財務紀律，汰弱留強。未達獲利目標的品牌及門市，若透過營運模式調整、品牌轉型仍未見起色，則果斷汰弱留強。

其次，王品透過多品類、多品牌分群經營，集團兩岸共32個品牌，區分為異國、日韓料、中餐、火鍋、平價火鍋五大事業群，整合研發、營運、供應鏈、後勤、行銷等資源，再以不同價位與消費情境延伸品牌，拉高各品類市占率。

再者為「組織創業」打造年輕化新品牌。王品集團以年開2～3個新品牌速度擴張，仰賴市場調研、菜色研發、公關行銷、經營團隊的組織力量，更能與市場需求接軌。近年積極突破家庭客較多限制，研發年輕消費者喜愛的吃到飽、火鍋、燒肉品牌，新品牌存活率達9成。

同時，「王品瘋美食App」會員經營疫發揮效益，已突破280萬的會員成為集團經營利器，超過4成營收來自會員貢獻。利用後台數據推算，還可進行會員偏好品牌、消費區域、瀏覽行為導購，增加複購率、擴大營收。

最後，王品利用既有品牌知名度發展零售商品，消費者嘗鮮意願高，逐步擴展出火鍋湯底、火鍋料、醬料、冷凍調理食品、冰品等產品線，帶動台灣零售收入逐年成長，去年營收年增達8成，零售品牌「王品嚴選」年營收破億元，聲量亦可回頭帶動餐飲品牌業績。