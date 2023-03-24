37歲女星解婕翎擁有亮眼外表與纖細身材，從剛出道的「宅男女神」升級為「電競女神」，深受粉絲喜愛。近日，解婕翎在社群上發出生日文，並公開與知名實況主6tan（六嘆）交往的喜訊，表示：「這男人太狠了竟然告白了三次而且內容還一模一樣。」消息一出，得到不少粉絲祝福。

解婕翎24日發出生日文，感謝許多支持與陪伴她的粉絲，「尤其是每次都在實況上陪我聊天遊戲的那群、聽我最多抱怨的那群、被我罵最醜的那群！真的很謝謝你們陪著我！」她還透露自己已經吃了5次生日蛋糕，完全沒節制。

接著，解婕翎公開與6tan（六嘆）的戀情，表示其實兩人在一起已經一段時間，一直想找個時間向大家宣布，但也不忘強調「我還是會專注在工作上，不會有什麼改變，之後看怎樣再跟大家更新啦，要講這種事還真是讓人彆扭」，隨後，男友6tan（六嘆）也曬出解婕翎美照表示：「新莊克勞莉哈蒙發文官宣了，那三重蘭巴拉爾也分享一下」，並向粉絲宣布和女神解婕翎戀情，「我這邊觀眾應該都沒什麼關係吧，一樣工作玩耍睡覺，大家尊重包容友善」。

兩人相繼PO文後，網友紛紛留言獻上祝福：「原來是姐夫是你」、「耶耶真為你們開心！」、「超級超級超級讚，好喜歡你們兩位」、「最喜歡被放閃欸」、「恭喜之前的cp影片都是真的啊！」、「太驚訝了，但恭喜六嘆告白成功」、「瘋掉，萬分恭喜」