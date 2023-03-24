累計中租-KY前2月自結合併營收150.66億元，年增達19.47％、創同期新高。歸屬母公司稅後淨利41.29億元、年減2.95％，每股盈餘2.61元，仍雙創同期次高。觀察主要營運地區，台灣及東協獲利分別年增5％、1％，中國大陸則年減8％。

中租-KY表示，2月獲利較1月略為下滑，主要因營收受計息日減少影響。至於2月及前2月較去年同期小幅衰退，主要為台灣及東協地區受升息影響，利息費用增加所致。不過，董事長陳鳳龍先前法說時指出，資金成本上升對獲利的影響時間有限，後續將逐步降低。

展望2023年，陳鳳龍表示將秉持追求穩健高幅度成長策略，但不會設定過於躁進目標。對於各地區應收帳款成長目標，台灣鑒於經濟成長率估遜於去年，目標成長10～15％，中國大陸在解封後可望正向發展，目標成長10～15％，近年表現不錯的東協則目標成長15～20％。