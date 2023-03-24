2022年毛利率38％，較2021年增加3個百分點，主要由於產品組合優化與生產自動化效益所帶動，並同步推升營益率與淨利率分別達17％與14％。
強信對今年第1季景氣看法保守，惟預期第2季末起將有反彈契機，公司除將持續實現降低人力依賴程度，並改善產品質量，提高產品性價比。今年也將全力拓展2級經銷商及海外市場，並定期召開區域產品發布會，使更多合作夥伴及時瞭解客戶新產品，公司已訂出2023年零件市場佔有率提升2～3％，自動裝置產品總量增長15％，以及擴展其他縫紉機零件市場占比5％的目標。
強信-KY(4560)2022年合併營收新台幣17.61億元，年增2.2％，毛利率揚升帶動，營業利益3.04億元，年增26％，稅後淨利2.52億元，年增25.48％，每股稅後盈餘3.7元，獲利表現為3年來新高。董事會通過擬配發2.2元現金股利。
2022年毛利率38％，較2021年增加3個百分點，主要由於產品組合優化與生產自動化效益所帶動，並同步推升營益率與淨利率分別達17％與14％。
強信對今年第1季景氣看法保守，惟預期第2季末起將有反彈契機，公司除將持續實現降低人力依賴程度，並改善產品質量，提高產品性價比。今年也將全力拓展2級經銷商及海外市場，並定期召開區域產品發布會，使更多合作夥伴及時瞭解客戶新產品，公司已訂出2023年零件市場佔有率提升2～3％，自動裝置產品總量增長15％，以及擴展其他縫紉機零件市場占比5％的目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。