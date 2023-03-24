2022年毛利率38％，較2021年增加3個百分點，主要由於產品組合優化與生產自動化效益所帶動，並同步推升營益率與淨利率分別達17％與14％。

強信對今年第1季景氣看法保守，惟預期第2季末起將有反彈契機，公司除將持續實現降低人力依賴程度，並改善產品質量，提高產品性價比。今年也將全力拓展2級經銷商及海外市場，並定期召開區域產品發布會，使更多合作夥伴及時瞭解客戶新產品，公司已訂出2023年零件市場佔有率提升2～3％，自動裝置產品總量增長15％，以及擴展其他縫紉機零件市場占比5％的目標。