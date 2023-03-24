閎康111年合併營收為39.74億元，年增18.24%，合併毛利率36.91%，稅後盈餘為6.27億元，年成長6.75%，每股盈餘為10.12元，營收及獲利皆創歷史新高。

閎康董事長謝詠芬表示，這兩年地緣政治的問題受到全球關注，身為亞洲最大第三方半導體檢測分析實驗室，為了就近服務客戶，公司從2007年起即展開全球化佈局，這也使得閎康去年受疫情、上海封控等因素影響輕微，更因客戶不論在先進、成熟製程、車用及第三代半導體的檢測分析服務不減反增，推動營收、獲利皆創新高。

閎康董事會通過擬分配現金股息8元，包括盈餘配息6元，資本公積配息2元，以23日收盤價181.5元計算，現金殖息率約4.41%。

由於車用半導體發展趨勢有利於MA成長動能，且閎康在日本實驗室業績成長強勁，累積2022年會計年度前3季業績年增48%，閎康按規劃2023年在日本將有兩個分析實驗室，一個位於名古屋，另一個熊本實驗室預計在今年6月開幕。

閎康董事會也決議資本支出達新台幣12億元，其中8成以上將用於海外擴點，未來3年除既有的14座實驗室外，也將強化日本、美國兩地的營運，為充實未來全球布局營運資金與償還銀行借款，此次董事會也通過增資案，以強化閎康之全球競爭力，使公司全球布局更加完整。