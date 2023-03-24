麗清去年獲利大幅衰退，主要第2季上海封控的影響較先前預期嚴重，單季毛利率降至4.49％，單季每股虧損1.37元。下半年隨著解封及車市好轉，毛利率回升到雙位數，全年毛利率12.77％，較上年度16.22％下滑。
今年前2月營收9.03億元，年減2.2％，除了受到年節因素影響外，從乘聯會或中國汽車流通協會的資料顯示，大陸汽車市場前2個月銷量表現不佳，累計衰退約2成，以致經銷通路庫存偏高，讓車廠態度轉為謹慎。不過，已多家車企準備祭出促銷手段，去化更多庫存，提振車市銷售量。
麗清(3346)公布2022年財報，全年營收66.13億元，年增16.8％，稅後淨利0.31億元，年減67.8％，每股盈餘0.3元。其中，第4季稅後淨利1.02億元，每股稅後盈餘0.99元。董事會通過盈餘全數配發，總計發放0.3元現金股息。
麗清去年獲利大幅衰退，主要第2季上海封控的影響較先前預期嚴重，單季毛利率降至4.49％，單季每股虧損1.37元。下半年隨著解封及車市好轉，毛利率回升到雙位數，全年毛利率12.77％，較上年度16.22％下滑。
今年前2月營收9.03億元，年減2.2％，除了受到年節因素影響外，從乘聯會或中國汽車流通協會的資料顯示，大陸汽車市場前2個月銷量表現不佳，累計衰退約2成，以致經銷通路庫存偏高，讓車廠態度轉為謹慎。不過，已多家車企準備祭出促銷手段，去化更多庫存，提振車市銷售量。
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