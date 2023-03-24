麗清去年獲利大幅衰退，主要第2季上海封控的影響較先前預期嚴重，單季毛利率降至4.49％，單季每股虧損1.37元。下半年隨著解封及車市好轉，毛利率回升到雙位數，全年毛利率12.77％，較上年度16.22％下滑。

今年前2月營收9.03億元，年減2.2％，除了受到年節因素影響外，從乘聯會或中國汽車流通協會的資料顯示，大陸汽車市場前2個月銷量表現不佳，累計衰退約2成，以致經銷通路庫存偏高，讓車廠態度轉為謹慎。不過，已多家車企準備祭出促銷手段，去化更多庫存，提振車市銷售量。