密利（Mark Milley）今天出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時表示，中國是美國現今面臨的最嚴峻地緣戰略對手，但美國不想與中國發生大國戰爭，美國始終第一有助於維持和平，一旦落後將變得十分危險。但他也強調，與中國的戰爭既非不可避免，也不是迫在眉睫。

在被問及若國防預算減少，對美軍提供可靠威嚇能力，特別是對中國在印太區域活動的可能影響時，密利指出，這將迫使美軍減緩行動節奏、減少穿越台灣海峽、更少航行自由、減少空中巡邏、減少「情報、監測與偵察」（Intelligence, Surveillance & Reconnaissance,ISR），「一切都會減少」，這將增加風險與危險，並傳達錯誤訊息，可能的結果將是中國或其他國家在未來加速採取某種挑釁行動。

美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）今天出席美國智庫國家亞洲研究局（NBR）一場討論台灣國防安全研討會，被問及北京對總統蔡英文即將出訪中美洲並過境美國的可能反應，以及中國解放軍是否可能舉行軍演。

戴維森未正面回應，但他談到時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣，導致中國大規模演習事件時指出，任何國家的日常政治作為，被拿來當作為所欲為的藉口。