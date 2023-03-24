2023年WBC（世界棒球經典賽）經過兩周廝殺較勁，由亞洲豪強日本重奪世界冠軍頭銜，美媒《theScore》針對20支球隊表現給出分數，無緣闖進8強的中華隊獲得C-的評比。

內文指出，中華隊在滿場球迷熱烈歡呼聲助陣之下，擁有絕對的主場優勢，且A組各支球隊實力相當平均，似乎已經為中華隊搭好晉級舞台，不過經過小組賽相互較勁，世界排名第2的中華隊最終以墊底收場，下一屆WBC將從資格賽開始打起。

雖然中華隊在打擊上有許多亮點，包括打出過滿貫炮的A組MVP張育成及極具兇猛火力的捕手吉力吉撈．鞏冠，但對於希望在世界舞台上脫穎而出的中華隊來說，最終不僅是收下了悲痛的結果，也將最糟糕的情況變為現實，《theScore》因此給了中華隊C-的分數。

驚險拿下淘汰賽資格的義大利，以A-的分數位列A組評比榜首，闖進4強的古巴以及小組第4的巴拿馬，同以B的分數並列第2，同樣無緣複賽的荷蘭拿下C+。拿下冠軍的日本當然獲得最高分A+，但排在榜單第2位的並非亞軍美國，而是拿出永不放棄的精神，站在賽場勇敢拚搏的捷克，他們雖然只拿下1勝，不過戰績確定比下墊底的中國大陸，下屆WBC將從會內賽打起。被稱為美國二隊、眾多大聯盟好手的多明尼加，在預賽意外慘遭淘汰，獲得F分為20支球隊中最差。

《theScore》WBC各支球隊分數評比

A+：日本

A：捷克

A-：澳洲、義大利、墨西哥、委內瑞拉

B+：英國、美國

B：古巴、巴拿馬

B-：哥倫比亞、尼加拉瓜、波多黎各

C+：加拿大、荷蘭

C-：中國大陸、中華隊、以色列

D：韓國

F：多明尼加