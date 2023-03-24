女星KIMIKO（林睿君）2020年和教授王家玄結婚，時常在社群放閃，鶼鰈情深令人稱羨。昨（23日）KIMIKO透露曾有陌生男性工作人員輕蔑地問她：「賺比老公多誰養家？」KIMIKO反問4句，讓對方當場愣住。

KIMIKO在臉書發文回憶，過去出席某場活動，一位不認識的男性工作人員趁工作空檔，突然開口問她：「老師你比老公賺更多錢，所以是誰養家？」KIMIKO雖覺得不需特別理會，但對方態度略帶輕蔑，一臉看好戲的表情，讓她內心不舒服，決定做出回應。

KIMIKO先深呼吸緩口氣，再面帶微笑地輕聲反問：「你知道我的收入多少喔？你知道自己想要什麼樣的婚姻嗎？你知道怎麼關心照顧另外一半嗎？你知道自己真正想問的是什麼問題嗎？」該陌生男性工作人員聽完當場愣住，於是KIMIKO拍他肩膀，笑笑地說：「想清楚這些問題就會獲得A等級的幸福喔。」

網友看完後，紛紛留言讚賞：「謝謝老師讓我學到了，有禮貌有不失優雅的回覆」、「好有智慧，學起來」、「被圈粉了」，也有網友表示：「真的是沒禮貌的人耶，傻眼，問任何隱私都不ok」，KIMIKO感嘆：「現在沒禮貌又不自知的人好像變多了一些。」另一名網友則留言：「好無聊，探別人隱私幹嘛，把自己做好就好。」KIMIKO回應：「很多人覺得這是在開話題。」