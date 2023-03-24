國票金目前13席董事中，最大股東旺旺集團掌握7席過半席次，第二大股東耐斯集團及公股行庫則各有2席董事及1席獨董。隨著股東過戶日將近，除了兩大陣營積極加碼持股外，赫見關鍵第三方的公股行庫同步積極買進，引發外界質疑是否違反「金金分離」原則。

對此，銀行局副局長林志吉表示，銀行從事投資屬於業務發展自主權限，銀行法74條及74條之1對於商業銀行投資金融相關事業及有價證券已有相關規定。因此，在上述規定下，無論是公股或民股銀行，只要依照相關規定進行投資，金管會原則上予以尊重。