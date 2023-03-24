研揚周四晚間召開董事會，決議通過以股份交換方式與捷波進行策略合作，研揚將增資發行新股受讓捷波已發行普通股，換股比例為每1股研揚普通股交換2.5股捷波普通股，研揚此次取得捷波溢價幅度約33.64%，將由研揚發行普通股1052萬3362股(約占研揚發行新股後股本6.59%)，交換捷波特定股東(包括法人董事強展投資有限公司等共11名股東)所持有2630萬8406股普通股，預計股份交換完成後，研揚將持有捷波約35.09%之股權，目前暫定股份交換基準日為民國112年4月28日。

兩家IPC公司換股後，整合資源、擴大經營規模以提升營運績效及競爭力。捷波將繼續維持其營運及業務，換股交易完成後，捷波董事會將召集股東會改選全體董事，研揚將提供董事候選人名單供捷波董事會依法討論、決議，研揚將捷波納入合併報表。捷波提到，公司特定股東承諾於換股基準日後二年內，不任意轉讓所取得之研揚股份。

研揚與捷波在工業電腦產業均已深耕多年，各自擁有在專業領域之優勢，雙方藉由本次股份交換合作案，建立緊密合作關係，在銷售及採購資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，增加經濟規模效益，更強化鞏固各自在專業領域之優勢，此將擴大雙方之營運規模及提升整體營運續效，提升雙方公司於工業電腦產業之競爭能力，並將為各自股東創造最大的價值，具有正面的意義，有助於公司長期的營運發展，對每股淨值及每股盈餘預期有正面助益。

研揚總經理林建宏表示，研揚期望透過換股策略合作，樂見資源共享，捷波在零售、系統整合(SI)領域布局有成，加上捷波毛利高、成本控制得宜，而捷波看好伺服器領域合作，且兩方的客戶重疊性低、產品定位亦不同，擴大營運規模。研揚亦展現大方誠意，並強調為合理價格。

IPC大者恆大，產業性越來越集中，研揚繼107年與廣積合作後，再度發動與IPC同業結盟。對於今年是否再有相關合作計畫？研揚對此笑而不答。