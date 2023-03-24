台北市長蔣萬安就任將滿3個月，最新民調顯示，有41%台北市民滿意蔣萬安的施政表現，16%不滿意，但也有超過4成市民沒表示意見。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，這數據代表市政行銷有待加強，因短短3個月內，市府團隊拋出這麼多新的政策，「讓我這個老市府人是訝異的」。

《TVBS》昨(23)日公布最新民調顯示，台北市民對蔣萬安擔任市長以來的施政表現，有41%表示滿意，16%表示不滿意，另有42%民眾沒有表示意見。

對此，游淑慧昨在臉書表示，這樣的民調數字讓她一則以喜一則以憂，喜的是台北市民對於蔣萬安的施政的不滿意度不高，即便是綠營的支持者看來也沒有太多負評；憂的則是知道蔣萬安新政的人還不夠多，所以有高達42%的沒表示意見。

「這代表市政的行銷還有待加強」。游淑慧認為，蔣市府在短短3個月內，拋出這麼多新的政策，讓她這個老市府人是訝異的，不論是生育、養育及教育的協助大幅提升；或是拋出都更五箭，都跟台北市的未來有非常大的關聯。

游淑慧強調，一個好的政策不只在於規劃面和執行面，更重要的是要讓民眾知道而且用的到，蔣市政團隊得在這部分要再加勁，不要只會悶著頭做。