氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(24)日仍受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天「暖如夏」，各地區的最高氣溫仍在30度至37度左右。金、馬易有濃霧。今北部因有低雲移入，北台部分地區有零星飄雨的機率。各地區平地氣溫：北部17至30度，中部17至34度，南部16至37度，東部19至35度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(25)日至下週一(27日)鋒面影響；明日降雨由北部逐漸往中部擴展，南部地區亦將轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞「春雷乍響」的機率；北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。下週日、一中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率，下週日北偏涼、其他地區稍轉涼，下週一各地氣溫略升。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二、三(28、29日)鋒面雨帶遠離，東半部有局部短暫雨；下週二北部雨後多雲、中南部多雲時晴，下週三西半部多雲時晴；各地氣溫續升。下週四至週六(30至1日)鋒面雨帶再度移入，北部、東半部降雨較明顯。模式末期的模擬有較大的「不確定性」，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。
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