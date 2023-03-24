保險局副局長蔡火炎說明，由於美元短期利率走升帶動保戶解約增加，壽險業去年下半年的每月保險給付確實均大於保費收入。不過，今年前2月壽險業累計保費收入已大於保險給付，顯示保單解約潮目前已緩解。

儘管流動性風險已見紓緩，金管會為提升保險業資金運用彈性、並因應短期資金調度需求，仍宣布將放寬保險業從事附條件交易的債票券種類，主要在評估壽險公會提出建言後，認為若在風險可控前提下，可盡量讓業者增加資金運用彈性。

金管會此次採納公會建議，放寬保險業可從事的附買回（RP）及附賣回（RS）交易債票券種類，包括新增新台幣金融債、公司債及國際板債RS交易，外幣金融債、公司債、美國三房RMBS的RP及RS交易，以及金融機構保證的新台幣商業本票RP及RS交易。

配合放寬可進行附條件交易的債票券種類，金管會同步修訂限額規範因應。在新台幣債票券方面，公債及金融機構保證商業本票的RS、金融債及公司債RP及RS交付或取得的總金額，不得超過保險業資金的2％。

而外幣債票券方面，金管會將限額修訂為所有外幣有價證券RP及RS交付或取得的總金額，不得超過海外投資額度的2％。按目前數據估算，新台幣債票券額度上限為6052億元、外幣債票券則為2723億元。