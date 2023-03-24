周四收盤，道瓊指數漲75.14點或0.23%，報32,105.25點。標普500指數漲11.75點或0.30%，收在3,948.72點。那斯達克指數漲117.44點或1.01%，收在11,787.40點。費城半導體指數上漲82.65點或2.67%，為3,174.36點。

聯準會周三宣布升息25個基點並暗示即將暫停升息步伐，這也讓市場鬆了一口氣，儘管該美國央行也重申其對抗通膨的決心。美國10年期公債殖利率尾盤轉跌12.6個基點，報3.374%，2年期債息一度重挫22.3個基點，報3.758%。

標普500指數11大類股僅通訊服務股和科技股收高，分別漲1.83% 和1.65%。受原油價格下跌拖累，能源股跌1.36%，跌幅最大。

地區銀行股仍然籠罩著不安情緒，KBW地區銀行股指數下跌3%。標普500金融股指數收跌0.66%，銀行股分項指數大跌1.2%，並創下2020年11月以來新低，與2022年2月創下的歷史高點相比已經下跌超過40%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數勁揚2.92%。

重量級科技股全漲，蘋果漲0.7%，微軟漲1.97%，谷歌母公司Alphabet漲2.16%，特斯拉漲0.56%，網飛大漲9%。

主要晶片股表現亮眼，美光漲5.45%，應用材料、英特爾、恩智浦漲幅都超過3%，超微漲2.77%，輝達漲2.73%，德州儀器漲2.25%，高通漲1.79%。

台股ADR全漲，台積電、日月光ADR漲逾2%。

市場目前預期聯準會在5月會議暫停升息的可能性約為65%，而再度升息25個基點的可能性為35%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.59：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.12：1。

標普500指數成分股有4檔創下52周新高、32檔創新低。那斯達克指數有51檔創52周新高、296檔創新低。

美國交易所成交量總計為123.5億股，過去20日均量為128億股。