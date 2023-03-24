藝人歐陽靖經常在社群網站分享育兒經及生活日常，最近表示不喜歡生活過得拮据，因此請教做社群行銷的友人「如何開源多賺一點」，沒想到對方竟建議「再婚」，讓她當下相當傻眼；對此，網紅潔哥就點名兩位女星，並指出具備某種形象，會吸引許多品牌自找上門要求代言。

歐陽靖向好友請教如何能在社群行銷闖出一片天？未料對方竟回覆：「如果妳要當媽媽網紅就得再嫁」，更指出網上帶貨能力強的女性網紅具備4項條件，分別是有孩子、事業、經濟自主能力及支持自己的丈夫。歐陽靖雖認為「人設」很重要，但也好奇能否開創「有另一半的精神支持也能成功的媽媽」形象？友人則強調這種例子在台灣相當少見，建議她不如從「歐陽靖背景故事」做起。

對此，網紅潔哥表示很多藝人及網紅都以「單親身分」接案跟帶貨，而且收入還很多，接著舉柯以柔跟小甜甜為例，兩人給外界形象就是堅強的女性，光這點就會吸引許多廠商捧上鈔票找上門要求代言，更指出「尤其是柯以柔，賺爆」，但有感於歐陽靖接的案子比自己還多，讓她強調「有沒有案子跟是不是單親沒差」。

對此，網友紛紛留言：「推賈靜雯和艾莉絲 」、「我喜歡個人就不會在乎她結婚了沒 」，對於有人表示：「這年頭好媳婦不流行了吧 」，潔哥則表示：「而且真的單親沒差啦….反而如果是堅毅的單親媽媽形象，還很加分」，接著只見對方反問：「逆媳正夯」，潔哥則搞笑回覆：「超夯啊！看看德州媽媽」。