根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日爆料，目前仍因腳傷缺席12場的湖人「小皇帝」詹姆斯，已經開始進行場上活動，儘管球隊並未訂出復出時間表，根據消息源表示，詹皇希望能在本季最後3到4場例行賽宣告傷癒復出，沒想到竟引來詹皇親自回應。
「今天我沒有接受評估，目前也沒有任何復出的確切目標日期，我只是日以繼夜的訓練，每天至少進行3次訓練，讓自己獲得徹底康復的最佳機會，」詹姆斯發推且附上一個不敢置信表情符號表示，「上帝保佑那些所謂的消息源，我替自己發聲！」
目前戰績36勝37敗跟獨行俠並列西區第9的湖人，剩下9場例行賽沒打，至於最後4場例行賽分別在4月6日客場出戰爵士、4月7日客場遭遇快艇、4月9日主場碰上太陽、4月11日主場遭遇爵士，以詹皇不太可能打背靠背來看，4月7日或許是最可能復出日期。
畢竟在詹姆斯缺席期間，湖人拿下7勝5敗，目前還在晉級附加賽邊緣徘徊，還是很需要詹皇趕緊回歸幫忙贏球，況且這最後4場例行賽的對手爵士、快艇與太陽都不好打，有沒有詹皇在場上確實有差！
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