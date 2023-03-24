小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。央行意外升息，房貸利率進入2％時代，首購、二房、三房及豪宅戶的地板利率，也跟著同幅上揚，將分別從現行1.935％、2.225％、2.345％，增至2.06％、2.35％、2.47％，公教住宅房貸利率也增至2.06％。

型行庫主管指出，3月房貸餘額出現15年來首度衰退，房貸利息負擔，已不止打到投資客，現在連有剛性需求的自住戶、首購族都吃不消。大型行庫主管對此分析，房貸利率從去年起漲點的1.31％，現在已漲到2.06％，首購族若在1.31％的利率起漲點買房，「現在利息負擔已增加57％，等於快要6成」。

至於外界關注何時降息，目前美國聯準會可能在明（2024）年中旬調降利率，而台灣央行是否跟進，值得留意。

【1】房貸利率2字頭時代 正式來臨

央行意外升息，將再衝擊短期購屋信心，房貸利率確定告別1字頭，進入2％時代，以貸款千萬、30年期還款試算，比起去年啟動升息前，每年增加4.4萬元房貸支出，相當於一個月的平均薪資。

【2】升半碼 楊金龍：不應解讀央行放鷹

中央銀行23日決議升息半碼（1碼是0.25個百分點），符合半數金融業者的預期，但另半數預估按兵不動者卻遭打臉。央行總裁楊金龍強調，相較於美國去年以來的升息步幅，台灣是「溫和漸進式」，對整體金融機構衝擊較小，這次升息雖不完全符合市場的預期，但也不應解讀為央行「放鷹」。

【3】Fed升息近尾聲 今年內不降息

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨公布最新決策，一如預期升息1碼（25個基點），更受矚目的是，Fed聲明暗示銀行倒閉風暴，可能讓升息循環提早結束，但今年內仍不考慮降息。美元與美債殖利率雙雙走跌，美元指數更跌至7個月低點。

【4】台積電快破「巴菲特魔咒」高盛下修半導體H2展望

台積電股價連兩日走高，積極挑戰13F報告公布前的546元「巴菲特魔咒」價位，高盛證券最新產業調查卻指出，智慧機、PC市場復甦不確定性仍存，研判庫存調整時間恐延長，同步下修台積電、聯電、聯發科等半導體大將下半年展望，開出半導體前景略趨保守第一槍。

【5】人民幣國際支付比重 大幅反彈

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新公布人民幣月度報告顯示，今年2月，以金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣占比2.19％，保持全球第五大活躍貨幣的地位。且和1月相比，人民幣支付金額總體增加了7.52％，反觀當月所有貨幣支付總額減少了6.54％，可見人民幣支付強勁復甦。