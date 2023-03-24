民進黨籍台北市議員許淑華21日登記參與北市第7選區（松山、信義）立委初選，談到可能面對的黨內競爭與國民黨對手，她希望大家能公平競爭。另她昨（23）日也在臉書發文，力挺同黨立委賴品妤能夠繼續留在國會。

許淑華指出，希望大家繼續支持和她一樣最關心藝術創意、文化教育的賴品妤，讓她的好姐妹留在國會為大家努力。她強調，從賴品妤身上可以看到，不只有年輕人勇於挑戰不畏困難的特質；在銀髮長輩、小家庭爸媽、同個世代的年輕朋友不管遇到什麼困難，賴更能夠很快就了解、提出解決辦法

此外，許淑華還PO出她和賴品妤，與霹靂國際多媒體推出的「素還真」電影合照，許強調，這張照片就是之前她和賴品妤一起包場邀請大家看電影，她們用行動來支持傳統文化藝術布袋戲，用嶄新的形式呈現在大家眼前。

許淑華最後呼籲，「新北市第十二選區值得留下對藝文關懷、對民眾用心的好立委」，不少支持者看到後也留言，「兩位美女都很努力！加油！順利當選！」、「相忍為國！團結勝選！台灣優先！支持參選立委」。