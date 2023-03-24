儘管全球經濟自2022年起飽受通膨升息等因素干擾，正崴在零組件業績回升及通路標案挹注下，2022年合併營收為941.02億元，年增8.41%，營業毛利為120.94億元，年增26.31%，合併毛利率為12.85%，年增1.82個百分點，營業淨利為35.32億元，年增84.82%，稅後盈餘為15.22億元，年增65.3%，每股盈餘為3.14元。

以三大業務來看，去年3C零組件成長3%、系統成長8%、通路成長20%。

正崴今年前2月合併營收為132.2億元，年增7.62%；展望今年，正崴表示，手機、耳機等產品的連接器和線材、手機、NB、平板、智慧音箱的電源供應器，以及電動車用的連接器、軟板、電池模組等零組件可望持續成長，低軌衛星地面基地台預計下半年小量出貨；單價較高的Type-C目前正在試產，隨著客戶新產品導入，預計下半年第3季、第4季出貨，對營收及毛利將有正向幫助。

在系統產品方面，正崴表示，電競、遊戲周邊的搖桿、耳機等較未受到景氣影響，客戶端需求仍強，元宇宙、智慧筆、耳罩式耳機等，以及二輪電動自行車的組裝、充電樁與儲能設備均為成長動能。

在通路部分，雖然今年晶實科技(Studio A)少了標案，但今年會在台中、新店分別再開新門市，公司預期擴大市占率、搭配後續新品上市，仍會有不錯的表現。

在轉投資森崴部分，正崴表示，森崴專攻各類型能源產品，公司標到台電離岸風電二期工程，該案預計2025年要完工，今年起到接下來幾年會逐年認列工程收入，對於正崴營收、獲利都有正面的幫助。

至於毛利率，正崴表示，雖然大環境黑天鵝還是很多，通膨、升息等，客戶也有季度降價壓力等，但看好新產品對於業績有正面幫助，公司也致力將資本支出投資在精實生產製造、自動化等，目標今年毛利率能維持去年水準。