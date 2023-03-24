台北房價高，近年爆發「脫北潮」，根據內政部資料顯示，2022年台北市淨遷出人口達3萬7457人，為六都最多；截至今年2月，台北市人口不到250萬人。有網友貼出圖表，驚呼「台北人都逃去國外了」，引發討論。

該名網友在《Dcard》貼出2張圖表，其中一張台北市人口遷出比例圖，除了遷入其他縣市外，更多人遷往國外；另一張台北市各行政區人口曲線圖，可見近年人口都呈現下降趨勢。原PO疑惑問「為什麼不少台北人都逃去國外了？台北不好嗎？」

許多網友留言「就沒多少人想待在台灣啊，有能力跑的都跑了」、「在有錢有能力追求高生活品質的前提下，當然會往國外跑」、「都去美國、加拿大了」、「你怎麼不說，能逃去國外的，只有台北人做得到？」

也有有網友表示，「這幾年疫情，太久沒回台灣的人，被除籍了，如此而已」、「因為遇上疫情，有台灣戶籍且長住在國外的人，超過2年未回過台灣被依法除籍。只要出境未滿4年，一回國還是恢復，超過4年的話，要在台停留6個月以上才會恢復。剛好這種長住國外的人，戶籍多放在台北而已。」