2022年就產品銷售比重來看：汽車傳動應用佔比為30％、汽車安全應用佔比為17％、工業應用銷售佔比為49％、航太應用佔比為4％。其中，受惠疫情、物流及晶片短缺陸續緩解，汽車需求提升，帶動汽車應用銷售成長；工業應用銷售受惠高階及電動自行車零組件銷售維持成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續出貨動能，持續成長；航太應用銷售隨著各國國境陸續解封，全球航空產業復甦，相較去年低基期大幅成長。

時碩工業表示，2023年面對通膨高漲、利率上升、投資減少、地緣政治衝突等市場的不確定性因素，在汽車零件方面，除延伸現有及商用車產品商機積極爭取未開發市場外，積極耕耘新能源車與自駕車生態系內諸元應用，已成功打開電動車市場商機，切入大陸電動車龍頭大廠與其他新興新能源車廠核心關鍵零組件供應鏈。

針對今年展望，公司認為，工業應用領域因自行車與半導體設備去化庫存導致拉貨動能降低，油氣工業儀表需求則相對樂觀，亦積極開發新應用產品；航太應用領域方面，隨整體產業復甦，今年將維持強勁的成長走勢；醫材類的產品已開始產生營收貢獻，都將是公司未來成長動能。