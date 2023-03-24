旅美捕手林家正24日透過社群媒體宣布，考量自己在響尾蛇隊系統中的機會與未來後，已在22日主動向球團要求離隊，並獲得球隊無條件同意。

25歲的林家正在2019年與響尾蛇簽約，旅美生涯都在小聯盟磨練，去年球季因3度受傷影響出賽，但也曾一度被拉上3A。

結束去年球季後，林家正赴澳職繼續磨練，12月初加入奧克蘭喙頭蜥隊，之前也曾隨味全龍練球，不過今天自曝考量出賽機會後向球隊提出離隊要求。

林家正寫道，在經過謹慎思考持續待在亞歷桑納響尾蛇隊系統中的機會與未來之後，已在22日主動向響尾蛇隊要求離隊，並且獲得球隊無條件同意。「在離開響尾蛇隊之後，我會持續留在美國尋求其他球隊的機會。」

林家正表示，目前身體狀況良好，一切健康；打擊狀況經歷過休賽季的調整，並且在前往澳洲棒球聯盟奧克蘭蝝頭蜥隊實際進行比賽之後，可以說都已經替今年球季做好了充分準備。

林家正盼能夠盡早確定新的球隊，延續在美國的職業棒球生涯，「最後也要感謝亞歷桑納響尾蛇隊在2019年的選秀會當中將我選中，讓我得以開啟我的職業生涯，以及這幾年中小聯盟體系教練、防護員等工作人員對於我的指導與照顧，再次感謝。」