藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一。她因直率且豪爽的性格成為不少節目常客。近日，薔薔日前在節目中分享，親妹妹竟未查證即向身邊親友宣傳「姊姊做援交」，氣得她立馬衝回家發飆。

薔薔日前參與節目《小姐不熙娣》，透露先前因照片遭盜用放上援交版面，豈料親妹妹不但沒有查證，還跟爸爸直接告狀，大肆宣傳此事連自家車行員工都知道。最誇張的是，妹妹為了要「懲罰」薔薔，還主動說要約「援交妹」出來抓姦，不過事發當時薔薔正待在家中休息。

得知此事的薔薔，立刻去超商買了一根冰棒，騎著腳踏車衝去車行，當眾對著爸爸與妹妹破口大罵「我今天有做援交嗎」、「要不要講清楚啊」，還朝著店內的車子砸冰棒，結果噴得爸爸和妹妹的滿頭冰棒，此時爸爸才尷尬得趕快叫妹妹道歉，這場鬧劇才落幕。

薔薔自爆過去被親妹誤會做援交，氣得她當眾破口大罵。(圖/小姐不熙娣 YT)

薔薔的故事不但笑翻現場來賓，連網友們都在影片留言表示：「我居然相信她形容的一切…太傳神了！！！薔薔的直率勇敢總是會讓我想到羅姐」、「薔薔太可愛了，又好笑又不假掰！」、「被別人誣賴一定不能忍氣吞聲，薔薔，讚」、「有薔薔的集數真的好有趣」、「一開始覺得很好笑後來想想冰棒要丟到車上又要同時噴到兩個人頭上也太厲害，根本神射手」