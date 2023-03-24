●第一共和銀行（First Republic Bank）周四震盪收跌6%。前一日美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聯邦參議院撥款小組委員會表示，她尚未考慮、也未討論在未經國會批准下，為美國銀行業的所有存款提供「全額擔保」（blanket insuranc），以平息本月兩家主要銀行倒閉造成的動盪。受此打擊，第一共和銀行周三大跌15.5%。周四葉倫向眾議院撥款小組委員會表示，聯邦政府一定會採取措施確保美國人的存款安全，必要時，將採取額外的措施穩定美國銀行體系。

●輝達（Nvidia）漲2.73%，收在271.91美元，投銀Needham & Company將該AI（人工智慧）晶片大廠的目標價從270美元上修至300美元，並維持對該股的「買進」評級不變，稱AI技術的發展將繼續推動半導體產業需求。

●金融服務科技公司Block Inc重挫14.8%，收在61.88美元。在成功狙擊亞洲首富阿達尼的事業帝國後，美國知名做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）宣告接下來獵槍將鎖定推特（Twitter）創辦人Jack Dorsey創立的線上支付公司Block。

●加密貨幣交易所Coinbase Global Inc大跌14%，此前美國證券交易委員會（SEC）宣布將對該公司採取法律行動，據外媒報導， 該監管機關已經決定就Coinbase違反聯邦證券法提出訴訟。

●全球最大科技顧問公司埃森哲（Accenture）宣布裁員1.9萬人、約2.5%總人力，股價應聲飆漲7.3%。該公司在盤前發布財報，其上季營收獲利均優於市場預期，但調降全年財測，顯示隨著全球經濟不斷惡化，企業在IT服務方面的支出正持續縮減。