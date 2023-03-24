大陸《環球時報》24日報導，美東時間23日上午10時，TikTok執行長周受資出席美國國會眾議院能源和商務委員會聽證會，回應來自美眾議員「國家安全」等方面問題。美媒稱，眼下正值TikTok在美面臨被強制出售或被禁的關鍵時刻，周受資此時到國會山莊作證，既是TikTok為生存一搏，也是中美大國博弈上演的又一幕激烈較量。

中國商務部發言人束玨婷23日在記者會表示，無視產品和服務本身，僅從外國投資者身分出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。如果該消息屬實，中方將堅決反對。

《環球時報》引述美媒報導，按照已披露的發言稿，周受資在出席聽證會時表示，TikTok的母公司字節跳動是由中國企業家創立，但已發展成跨國企業。對於美國指控最多的資訊安全問題，他表示，「超過1.5億美國人喜歡我們的平台」，TikTok承諾「將把安全——尤其是青少年的安全——放在首位；將用防火牆保護美國使用者數據免受未經授權的外部訪問；TikTok仍將是一個自由表達的平台，不會被任何政府操縱；將保持透明，並允許協力廠商獨立機構進行監督」。

美國《華爾街日報》稱，周受資此次作證是TikTok精心準備的一場博弈，目的是為了說服美國政府，允許其在改善安全和保障的前提下繼續在美運營，同時維持目前的所有權結構。

據報導，美國政府對TikTok一意孤行不能代表該應用程式在美國的1.5億用戶。據《華爾街日報》報導，在聽證會舉行前的22日，一群美國網紅向國會喊話：禁止該應用程式將激起民眾的廣泛反對。

路透引述專家觀點報導，如果缺乏法律依據，美國很難全面禁用TikTok。拜登政府如果想禁用TikTok，要取決於針對TikTok所提出的「限制法案」是否通過。這是美國參議員本月提出的一項兩黨法案，將授予商務部新的權力，以禁止構成國家安全風險的外國技術。美國法院曾以違反對言論自由的保護為由，阻止了川普政府禁用TikTok。相關專家認為，「限制法案」通過才能進一步授權商務部來規避現行法律中言論保護的部分。

《環時》報導，大陸信息消費聯盟理事長項立剛指出，TikTok在美國已擁有1.5億的龐大用戶群體，突然全面被禁用的可能性不大。但是如果出售或者剝離中方股份，則要看中美雙方的立法規定以及執法，這或是複雜的問題。