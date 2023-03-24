童星團體「大小姐」台法混血成員吳兆絃，小時候活潑可愛討喜，長大後卻爆出生活靡爛、負債累累、上網尋求包養、上牛郎店尋歡等事，即便她已一一澄清，形象仍受損。最近有網友故意留言酸她：「愛慕虛榮、揮金如土」；對此，吳兆絃氣炸回擊：「至少我還有金可以撒，你只有鍵盤可以打。」

吳兆絃昨（23日）在IG上傳自己穿古裝的美照，配圖寫道：「有一種人就愛搬石頭砸自己的腳，本宮給你臉你不要。」沒想到有名網友留言狂酸：「愛慕虛榮、揮金如土」，吳兆絃不滿遭批評，氣得反嗆：「至少我還有金可以撒，你只有鍵盤可以打。」她的粉絲紛紛力挺：「漂亮」、「挺一波了啦，真的賤盤俠」、「神回覆，讚啦」、「謠言止於智者」。

吳兆絃近年負面傳聞不斷，招惹不少酸民謾罵，她有時會強勢回應，像是22日有網友調侃：「你就是那個要包養費五萬的？慕名而來觀摩一下珍惜動物」，還有網友在下方「卡新聞」、「卡一個」，都被吳兆絃回擊：「台詞太老套了 換一個」、「卡什麼卡到陰？」，還會嗆網友：「我也聽說你腦袋萎縮了，是真的嗎？」個性十分強悍。

吳兆絃先是被人發現在交友網站開5萬起跳的約會價，又遭《鏡週刊》公開與金主的對話截圖，以及私下花錢如流水、開飲料店卻捲款落跑等，吳兆絃全盤否認，並放話提告。至於感情生活靡爛，吳兆絃感到無奈，覺得與前任的關係應該不需要跟大眾報告，接著她自爆前男友會動粗，「我被前任打，直接在夜店打我朋友跟我，朋友為了保護我，被我前任巴頭，從包廂沙發跌下，頭直接撞到地板。」

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