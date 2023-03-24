希音和速賣通是巴西人最常使用的網路購物平台，主要是受到價格低、優惠券多和免運費吸引，但這些中國電商平台收入高卻未在當地繳稅引發爭議，巴西國會正研議徵稅方案。

巴西零售商聲稱，希音（Shein）和速賣通（AliExpress）等中國網購平台收入高，但沒有遵守巴西所有稅收法律規定，造成每年逃稅約巴西幣140億元（約新台幣803.46億元）。有中資投資的新加坡商蝦皮（Shopee）也被點名。

根據巴西投資銀行BTG Pactual估計，2022年希音在巴西賺取了巴西幣80億元，與2021年的20億元相比成長了300%。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）本週表示，希望與中國建立良好關係，但批評這些中國網購平台在巴西銷售商品卻不繳所得稅，僅在中國繳稅。

巴西國會創業陣線（FPE）成員正在向財政部長哈達德（Fernando Hadad）施壓，要求採取行動終止「數位走私」的情況。

巴西國會議員指出，中國網購平台在巴西銷售的產品沒有繳稅或以高價貨物冒充低價貨物。

巴西法律允許個人從國外購買商品，如果低於50美元無須繳稅。

巴西國稅局稽查人員懷疑進口產品的賣家冒充個人在電子商務中提供假資訊，以利用當地的免稅制度；或是將商品價格低報，保持在50美元的免稅額內。

巴西國會議員正在研究兩種解決方案：在購買任何金額的進口商品時，即在購物平台對個人徵收進口稅；或允許直接向電子商務徵稅。

依照目前的模式，從國外購物網站買東西時，只有在商品通過海關時才需繳納關稅；巴西國內公司則需要在整個生產鏈扣繳稅款。

巴西國會創業陣線主席、眾議員貝爾泰奧利（Marco Bertaiolli）表示，目前巴西每天收到來自中國的50萬個郵包，包括許多金額被低報或包裹被分包。

例如在希音買5件T恤，網購平台會發送5個包裹，每件T恤一個，以符合50美元的免稅條件；就算商品價值超過50美元時，發票金額還是會低報。